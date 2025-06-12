Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
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New York'ta hareket halindeki bir metro treninin üzerinde iki adamın cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Queens bölgesinde yaşanan olay, bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Metro treninin üzerinde yolculuk yapmanın zaten tehlikeli olduğunu belirten New York Ulaşım Kurumu (MTA), bu durumu kınadı.

New York'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Queens bölgesinde, hareket halindeki bir metro treninin üzerinde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, bir adamın pantolonu dizlerine kadar inmiş halde diğerine sarıldığı, üçüncü bir kişinin de onlara doğru yürüdüğü görülüyor. O anlar bir kullanıcı tarafından, "MTA bu olaya nasıl göz yumuyor?" notuyla paylaşıldı.

Skandal görüntüler, Van Wyck Expressway üzerinde seyir halindeki 7 numaralı trenin üzerinde çekildi.

New York Ulaşım Kurumu (MTA), görüntülere sert tepki gösterdi. MTA İletişim Direktörü Tim Minton, "Metro treninin üzerine çıkmak zaten başlı başına tehlikeli ve akılsızca bir hareket. Ama bir de bunu pantolonları indirerek yapmak tamamen delilik. Bu sorumsuz kişiler, böyle bir şeyin sonunda doğabilecek trajedilerin ve çalışanların uğraşmak zorunda kalacağı sonuçların farkında bile değiller," ifadelerini kullandı.

MTA, metro trenlerinin üzerinde yolculuk yapanları (subway surfing) engellemek amacıyla geçtiğimiz yıl bir farkındalık kampanyası başlatmıştı. 2023'ün ilk yarısında, trenlerin dışında seyahat eden kişi sayısı 450'ye ulaşmıştı. Bu sayı, 2021'de 262 idi.

Ne yazık ki bu tehlikeli "akım" ciddi sonuçlar doğuruyor. Geçtiğimiz ay Brooklyn'de 14 yaşındaki bir çocuk, F treninin üzerinden düşerek başka bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu, 2024 yılının ilk "metro sörfü" kaynaklı ölümü oldu.

Yetkililer, halkı bu tür davranışlara karşı duyarlı olmaya ve benzer durumlarda yetkililere bildirimde bulunmaya çağırıyor.

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Sizin yapacağınız habere tükürem

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Ulan sızın evınIz yokmu haya namus aredep yok oldu gitti

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

LGBT yı destekleyenleri görelim. Bi aralar baya bi meşhurdu lgbt li arkadaşlar.Hatta savunanlar vardı. Bunlara gayet normal diyen samanla beslenen bi kitle var.

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