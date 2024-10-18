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Hamile kadına şiddet uygulayan sanığın cezası belli oldu

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Manisa'da dini nikahla yaşadığı hamile kadına şiddet uygulayan Yılmaz Akman'a hakaret suçundan 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken mağdurun avukatı verilen cezaların yetersiz olduğunu dile getirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldüresiye döven sanığa hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz Akman adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sude Naz Atak'ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan dava sonucunun istinafa taşıyacaklarını söyledi.

16 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akmanile Sude Naz Atak sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz Atak'ı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca Sude Naz Atak'a vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi. Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz'ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman'ın gelerek Sude Naz'ı darp ettiğini söyledi.

Hamile kadına şiddet uygulayan sanığa hapis cezası verildi

Yılmaz Akman'ın ağabeyi Mehmet Akman olayın yaşandığı gün Sude Naz'ın Yılmaz Akman'ın köyüne gitmek istememesi sebebiyle arabada tartışmaya başladıklarını. Daha sonra Sude Naz'ın çocuğuyla beraber arabadan indiğini ve Yılmaz Akman'ın arkadan araçtan indiğini belirterek yaşananları görmediğini söyledi.

İşlediği suçu kabul eden Yılma Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini ve tahliyesini istedi. Davada Yılmaz Akman'a hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verilirken Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BUGÜN YARALAMADAN VERİLEN CEZA YARIN ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak'ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek "Yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve Sude Naz Atak'ın şu an bir can güvenliği yok. Bugün yaralamadan alınan cezada yarın için belki de bir ölümüyle sonuçlanabilir. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz." dedi.

Hamile kadına şiddet uygulayan sanığa hapis cezası verildi

Hamile kadına şiddet uygulayan sanığa hapis cezası verildi

Hamile kadına şiddet uygulayan sanığın cezası belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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