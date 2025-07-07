Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında saat 20.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı denizin 7.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında saat 20.46'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Muğla şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre deprem Muğla'nın Datça ilçesinde meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ 5 OLARAK AÇIKLANDI

AFAD'ın verdiği bilgilere göre saat 20.46'da 5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, denizin 7.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCengiz TAN:

denizde dalga oluştu deprem esnasında !

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Cıbıldak dolanmayın, üstünüze bir kumaş geçirin diye uyarmış fay kardeşimiz. İnsanın kelime anlamı unutandır.

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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

Dünyada Bütün sistemleri çözen süper zeki insanlar mutlaka vardır. Diğer insanlar onların elinde oyuncak gibidir.

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