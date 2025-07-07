Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında saat 20.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı denizin 7.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında saat 20.46'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Muğla şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre deprem Muğla'nın Datça ilçesinde meydana geldi.
BÜYÜKLÜĞÜ 5 OLARAK AÇIKLANDI
AFAD'ın verdiği bilgilere göre saat 20.46'da 5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, denizin 7.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.