Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alanya'ya 14.83 kilometre uzaklıktaki depremin denizin 12.75 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
ALANYA AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 20.31'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin Alanya'ya 14.83 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini açıkladı. Deprem denizin 12.75 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa