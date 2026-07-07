225 milyonluk borsa vurgunu iddiasında eş konuştu: "Vedalaşmadan gitti"

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Fatih A.'nın, geliştirdiğini öne sürdüğü robot yazılımı ve yüksek kazanç vaadiyle aralarında çok sayıda akademisyenin de bulunduğu kişileri yaklaşık 225 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Fransa'ya gittiği belirlenen şüphelinin gözaltına alınan eşi Fatma A., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fatma A., suçlamaları reddederek, "Eşim giderken vedalaşmadı bile, bana İstanbul'a gidiyorum dedi. Müştekilerden birinin avukatı beni arayarak eşimin kaçtığını söyledi, bu şekilde haberdar oldum" dedi.

Antalya'da yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Fatih A.'nın, geliştirdiğini iddia ettiği robot yazılım üzerinden yüksek kazanç sağladığını öne sürerek çok sayıda kişiden para topladığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, 1999 yılında anestezi teknikeri olarak göreve başlayan, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Fatih A.'nın, 2024 yılından itibaren yatırımcılara kendi geliştirdiğini öne sürdüğü robot yazılım aracılığıyla döviz ve borsa işlemlerinden yüksek kazanç elde edildiğini anlattığı belirtildi. Şüphelinin yatırım ve döviz işlemlerinde aylık yüzde 1,5 faiz ile yüksek gelir sağlanacağı vaadinde bulunarak özellikle sağlık camiasında görev yapan doktorlardan ve sağlık çalışanlarından yüksek miktarlarda para aldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, bazı para transferlerine Antalya'da bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı belirtilen eşi Fatma A.'nın aracılık ettiği iddia edildi. Mağdurların paraları banka havalesi yoluyla şüphelinin belirlediği hesaplara gönderdikleri, bu yöntemle dolandırıcılık eylemlerinin gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği kaydedildi. Yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar emniyete başvuran 8 ayrı mağdurun aynı yöntemle yaklaşık 225 milyon lira dolandırıldıklarını beyan ederek şikayetçi oldukları öğrenilirken, soruşturmayı yürüten ekiplerin mağdur sayısının ilerleyen süreçte artabileceğini değerlendirdiği bildirildi.

Şüpheli Fransa'ya gitti, eşi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Fatma A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Fatih A.'nın ise 1 Temmuz 2026 tarihinde Fransa'ya çıktığının tespit edilmesi nedeniyle yakalanamadığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin banka hesaplarına el konulmasına yönelik işlemlerin başlatıldığı, ayrıca Fatih A.'nın ikametinde, iş yerinde ve üniversitedeki odasında arama yapılması için gerekli talimatların verildiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Fatma A., buradaki ifadesi sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Eşim giderken vedalaşmadı bile"

Savcılıkta ifade veren Fatma A., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Eşim ek gelir olsun diye abimin üzerine emlak ofisi açtı. Eşim ya da müştekiler benim üzerime hiç para yatırmadı. Fatih'in yaptıklarından haberim yok. İki tane çocuğumuz var. Giderken vedalaşmadı bile, bana İstanbul'a gidiyorum dedi. Müştekilerden birinin avukatı beni arayarak eşimin kaçtığını söyledi, bu şekilde haberdar oldum. Herhangi bir eyleme iştirakta bulunmadım. Kullandığım araba kiralık. Yaşam tarzımızda hiçbir değişiklik olmadı. Eşimle birlikte yurt dışına gidiyorduk. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı