AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin

AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
Güncelleme:
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma uygulaması sırasında AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özılgın ile jandarma komutanı arasında gerginlik yaşandı. İlçe Başkanının hakaret içeren sözleri yaka kamerasına yansırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekiplerinin 4 Ağustos 2025 gecesi yaptığı asayiş uygulamasında gerginlik çıktı.

İLÇE BAŞKANI İLE JANDARMA ATASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre saat 23.00 sıralarında uygulama noktasına gelen AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, görevlilere zorluk çıkardı. Yaklaşık iki ay önce ilçeye atanan Astsubay H. ve diğer jandarma personeline yönelik sözlü saldırıda bulunan Hasan Özılgın, "Sen burada nöbet tutuyorsan tabletini alacaksın hemen sorgulayacaksın. Öyle artist artist bekleyemezsin. Güncellemedeyse 'güncellemede' desin ona göre." tepkisini gösterdi.

AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin

"PİSLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLSİN"

"Kimlikleri alalım" diyen jandarma personeline Özılgın, "Lan oğlum... Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin" sözleriyle hakaret etti. Jandarmanın "düzgün konuşun" uyarısına rağmen hakaretlerini sürdürdü. Personelin, "İşimizi yapıyoruz, bunu kişiselleştirmeyin" demesi üzerine Özılgın bu kez, "Senin yaptığın terbiyesizlik" diyerek karşılık verdi.

AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin

"O ARTİST SENSİN ANLAŞILAN"

Hakaretler karşısında sakin kalmaya çalışan jandarmaya Özılgın, "Bana kibarlaşma kardeşim" dedi. ""Zaten Beylikova'nın yüzde 50'si diyor. Ne oluyorsa jandarmanın orada oluyor diye. O artist sensin anlaşılan, milleti uyuz eden. İnsanlara terörist muamelesi yapmayacaksın. Beylikova'da uyuşturucu satanları yakalamıyorsunuz, bizi çeviriyorsunuz. Sen kendine oyun yapıyorsun, eğlence arıyorsun. Beni tanımıyor musun sen?" ifadelerini kullandı.

Jandarmanın, "Hakaret etmeyin, şikayet edeceğim" uyarısına ise, "Ben de seni şikayet edeceğim" karşılığını verdi.

YAKA KAMERASINA YANSIDI

Tartışmanın bir bölümü jandarma personelinin yaka kamerasına yansıdı. Hakarete uğradığını belirten personel şikayetçi olurken, Beylikova Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Daha önce polislere neler yapmışlardı hatırlıyoruz , şimdide askerimize , sen kimsin ki TC askerine böyle konuşabiliyorsun terbiyesiz , ahlaksız . ama geneliniz böyle ya pudra ya kibir ya saldırı , iktidar sizde ya güç sarhoşu siye düşünüyorum sizleri .

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bir önceki haberlerde belediye başkanının iş yapmıyor diye zabıtalara dayak attığı yazıldığında ; işte CHP gelirse olacağı bu diyenlere koskocaman bir KAPAK olsun . Allah'ın ilçe başkanının askere söylediği laflara bakın . Bizler beraber olalım siz biz olmayalım derken , ortalığı şucu bucu diye ayırmayalım diyorum .Lütfen .

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp trolleri sessiz benim askerim diyemezler.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Birisi bana .. Pisliksin .. dese. Ben bunu bir ÖVGÜ olarak algılarım .. ÇÜNKÜ .. Pislik olmak .. Hiçlik olmak dan çok çok daha iyidir. Pislik de bir şeydir eninde sonunda.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıa.alkan25:

moda oldu "benim kim olduğumu biliyormusun" kimsen kim ne başkanı olursan ol saygılı olacaksın terbiyesiz adam adam. Bunun cezası ne ülkede hiç bişey yazık. orda onu gözaltına alacaksın sabah savcılığa, gerçi ne olacak ifafe serbest ...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
