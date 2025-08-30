AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekiplerinin 4 Ağustos 2025 gecesi yaptığı asayiş uygulamasında gerginlik çıktı.

İLÇE BAŞKANI İLE JANDARMA ATASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre saat 23.00 sıralarında uygulama noktasına gelen AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, görevlilere zorluk çıkardı. Yaklaşık iki ay önce ilçeye atanan Astsubay H. ve diğer jandarma personeline yönelik sözlü saldırıda bulunan Hasan Özılgın, "Sen burada nöbet tutuyorsan tabletini alacaksın hemen sorgulayacaksın. Öyle artist artist bekleyemezsin. Güncellemedeyse 'güncellemede' desin ona göre." tepkisini gösterdi.

"PİSLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLSİN"

"Kimlikleri alalım" diyen jandarma personeline Özılgın, "Lan oğlum... Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin" sözleriyle hakaret etti. Jandarmanın "düzgün konuşun" uyarısına rağmen hakaretlerini sürdürdü. Personelin, "İşimizi yapıyoruz, bunu kişiselleştirmeyin" demesi üzerine Özılgın bu kez, "Senin yaptığın terbiyesizlik" diyerek karşılık verdi.

"O ARTİST SENSİN ANLAŞILAN"

Hakaretler karşısında sakin kalmaya çalışan jandarmaya Özılgın, "Bana kibarlaşma kardeşim" dedi. ""Zaten Beylikova'nın yüzde 50'si diyor. Ne oluyorsa jandarmanın orada oluyor diye. O artist sensin anlaşılan, milleti uyuz eden. İnsanlara terörist muamelesi yapmayacaksın. Beylikova'da uyuşturucu satanları yakalamıyorsunuz, bizi çeviriyorsunuz. Sen kendine oyun yapıyorsun, eğlence arıyorsun. Beni tanımıyor musun sen?" ifadelerini kullandı.

Jandarmanın, "Hakaret etmeyin, şikayet edeceğim" uyarısına ise, "Ben de seni şikayet edeceğim" karşılığını verdi.

YAKA KAMERASINA YANSIDI

Tartışmanın bir bölümü jandarma personelinin yaka kamerasına yansıdı. Hakarete uğradığını belirten personel şikayetçi olurken, Beylikova Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.