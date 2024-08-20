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AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ataman, 3 Eylül 2024 tarihinde annelere 'destek' çağrısında bulundu.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ataman, 3 Eylül 2024 tarihinde annelere "destek" çağrısında bulundu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 814'üncü gününde kararlılıkla devam ediyor. Şimdiye kadar 55 aile evladını terörün pençesinden kurtardı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, HDP il başkanlığı önünde evlatları için mücadele veren aileleri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Ataman, ailelerle tek tek görüştü.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ataman, 3 Eylül 2024 tarihinde milletvekillerine ailelere 'destek' çağrısında bulundu. Suna Kepolu Ataman, "Bugün Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma mücadelesinin altıncı yıl dönümündeyiz. Tek talepleri evlatlarına kavuşmak olan ailelerimizin; 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan nöbet süreçleri, çocuklarının bir gün geri döneceğinin ümidiyle, kararlılıkla ve inançlarından ödün vermeden devam ediyor. Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını yıktılar. Bugüne kadar 55 aile çok şükür evlatlarına kavuştu" dedi.

Nöbetteki ailelerin her daim yanlarında olacağını ifade eden Ataman, "Söz konusu evladı olduğunda, 'beşiği sallayan dünyayı sallar' diyen annelerin cesaretinin yenemeyeceği hiçbir örgüt, hiçbir kötülük yoktur. 3 Eylül 2024 tarihinde, Diyarbakır annelerinin yıl dönümünde her zamankinden daha güçlü bir şekilde sesimizi yükseltelim. Umut dolu yüreklerle bir araya gelelim ve evlat nöbetimizin amacına ulaşmasını dileyelim. Unutmayalım ki, bizim mücadelemiz tüm evlatlar içindir. Bin 814 gündür devam eden bu sabırlı mücadelede kahraman annelerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Son olarak Ataman, şunları kaydetti:

"Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerimizin özellikle kadın milletvekillerini ve çağrımıza kulak veren herkesi bu onurlu mücadeleye destek vermeye, annelerimizin yanında durmaya davet ediyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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