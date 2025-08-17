AK Parti Milletvekili Kadem Mete Trafik Kazasında Yaralanmadı

AK Parti Milletvekili Kadem Mete Trafik Kazasında Yaralanmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin içinde bulunduğu araç, Seydikemer-Fethiye karayolunda trafik kazasına karıştı. Mete kazayı yara almadan atlattı, soruşturma başlatıldı.

Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de içerisinde bulunduğu araç, trafik kazasına karıştı. Mete, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Seydikemer- Fethiye Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GDB 730 plakalı otomobil ile 48 ANM 746 plakalı ve içerisinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu 48 KM 953 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

O kentte yangın 2. gününde! Havadan çekilen görüntüler iç açıcı değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.