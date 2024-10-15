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AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti

AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
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Kırşehir'de AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer, konserde eşini uyaran Fatma Banu Çoban isimli genç kadını darbetti. Ünlüer ve eşinden şikayetçi olacağını ifade eden Çoban, "Yumruğu yüzümün sağ kısmına geldi. Zaten yumruğu benim yüzüm kadardı" dedi.

Kadına şiddetin gündemden düşmediği dönemde bir haber de Kırşehir'den geldi. Fatma Banu Çoban (25), akrabalarıyla birlikte 13 Ekim'de Kaman Ceviz Festivali kapsamında düzenlenen Sefo Konserine katıldı.Genç kadın burada AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer tarafından darbedildi. Burnu kırılan kadın ameliyata alınırken AK Parti'nin de Ünlüer'in istifasını istediği öğrenildi.

"SEN BENİM EŞİME NASIL TEMAS EDERSİN?"

Ameliyat sonrası yaşadığı olayı anlatan Çoban, iş çıkışı Kırşehir'den teyzesi, eniştesi, kuzeni ve yeğeniyle birlikte Kaman'daki Sefo konserine gittiğini söyledi. Çoban, isminin sonrada Melih Ünlüer olduğunu öğrendiği şahsın ön kısımda yer aldığını ve boşluk oluşunca yan tarafına geçtiklerini belirterek, "Yanında bulunan eşi, 'burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz' gibi sözler etti. Ben de bu alanın boş olduğunu söyledim. Beyefendinin kolu bana değdi birkaç kez. Ben kendisini uyardım. Hiç oralı olup cevap dahi vermedi. Başka bir genç eşine yanlışlıkla temas ettiği için, 'sen benim eşime nasıl temas edersin' diye genci tehdit eder şekilde uyardı ve bir kart çıkarıp gösterdi" dedi.

AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti

"YÜZÜM KAN REVAN İÇİNDEYDİ"

Daha sonra kendisiyle konuşan Ünlüer'in uygun bir üslup kullanmadığını söyleyen Çoban, "Ben de daha sonra eşi olduğunu öğrendiğim kişiye, 'sevgilinize söyler misiniz daha uygun konuşsun bizimle' diye uyardım. Kadın ise 'sen benimle nasıl böyle konuşursun' diyerek yakamdan çekti. Ben tam 'siz ne yapıyorsunuz diyecekken' eşi Melih Ünlüer bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Yumruğu yüzümün sağ kısmına geldi. Zaten yumruğu benim yüzüm kadardı. Çünkü baya cüsseli birisiydi.Daha sonra ayağa kalktım. Yanımdaki arkadaşım 'abla yüzün' dedi. Ben önce anlamadım ama daha sonra yüzüme dokunduğumda yüzüm kan revan içindeydi" ifadelerini kullandı.

'NASIL VURDUM KIZA' DİYE ÖVÜNÜYORMUŞ

Kuzeninin 'polisi arayın' diye bağırmasının ardından Ünlüer'in 'eşinin saçından sürükleyerek' olay yerinden ayrıldığını belirten Çoban, "'Beni polisin yanına götürdüler. Daha sonra ise polisler beni ambulansa götürdü. Ambulansın orada beklerken beyefendi eşini Kırıkkale'ye gönderiyor kendisi de konser alanında övünerek, 'nasıl vurdum kıza' şeklinde konuşuyormuş. Kuzenim kendisini bu şekilde konuşurken görmese şahsı belki de bulamayacaktık. Melih Ünlüer bizi asla görmediğini ve tanımadığını söyleyip üzerinde kan lekem olmasına rağmen olayı inkar ediyormuş" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Kırşehir AK Parti Politika 3-sayfa Gençlik Keskin Hukuk

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Yorumlar (22)

Savas Ozturk:

Akpliler böyle oluyor işte

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hakan uğurlu:

Ak gençlik bunlar yetiştirdiğiniz nesil ile ne kadar gurur duysanız azdır

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Serkan Wash:

ak partidense sıkıntı yok polis bile dokunamaz buna. hakimi bile azarlar. adam gençlik il başkanı.

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Mustafa Işık:

çünkü başına birşey gelmeyeceğini biliyor

58
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Enson Reis Rte:

Nasil bir zamanda yasiyoruz yaw..biri yegnini oldurur.hangi partiye oy verdi diye bakariz.biri parkta sevisir hangi partili diye bakariz.biri bikini resmini koyar hangi partili diye bakariz.biri konser verir hangi partili diye bakariz.biri trafikta magandalik yapar.hangi partili diye bakariz.ne sacma adalet anlayisimiz oldu artik..suclu sucludur bir akp genclik baskani olsada .babamin ogluda olsa cezasini ceker.katilse birak kemalist olmasini peygamber torunu olsa cezasini ceker.adalet hepimize

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Mert Kalyoncu:

Bu ülkeye yönelik umutlarımı kaybediyorum gittikçe. Dünyanın en kötü, kaba ve görgüsüz insanları bu ülkede yaşıyor galiba.

55
3
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DODOK DODOK:

Az kaldı; bunları çöplükler bile kabul etmeyecek...

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6
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Sihirbazın Çırağı:

Maun suresi günde üç kere böyle şeytanları çarpıyor.

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FLOZOF:

Bunların gücü kadına yeter

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Lale:

Allah'ın malı sonları çok yakın

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