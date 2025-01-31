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Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan "altın tartışması" iddiası

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İstanbul Eyüpsultan'da anne, baba, kız kardeş ve anneannesini silahla öldüren 17 yaşındaki B.Y. ifadesinde, babasının evde bulunan altınlardan bir tanesinin eksik çıkması üzerine kendisine "Sen mi aldın" dediğini ve çıkan tartışmada cinayetleri işlediğini söyledi. Öte yandan zanlının üzerinde altın ve bir silah yakalandığı öğrenildi.

Eyüpsultan ilçesinde 3 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki ablasının evine gelen Sevinç İ. ablasının, eniştesinin ve yeğeninin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (42) ve çocukları Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekipleri yaptıkları incelemede, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin olaydan sonra evden çıkarak kaçtığını tespit etti. Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

BURSA'DA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Cinayet büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y.'nin Bursa'ya kaçtığını belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli B.Y. yakalandı. İstanbul'a getirilen B.Y., ilk sorgusunda cinayetleri itiraf etti.

Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 YAŞINDAKİ ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda katil zanlısı B.Y. polise cinayeti evde sayılan altınlar yüzünden işlediğini ileri sürdü. İddialara göre, baba Mehmet Yenigün evde altınları sayıyordu. Sayılan altınlardan bir tanesi eksik çıkınca B.Y.'ye dönerek 'Altını sen mı aldın' dedi. B.Y., polise verdiği ifadede 'Altını sen mi aldın' sözleri üzerine tartışma yaşandığını ve çıkan tartışma sonrası cinayetleri işlediğini iddia etti. Şüphelinin verdiği bu bilgilerin doğru olup olmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah hiç kimseyi evlâdı ile imtahan etmesin ..((

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Değermi altın için ailene kıymaya

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
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