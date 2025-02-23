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Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Mardin'de kız isteme meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kavga anına ilişkin cep telefonuyla çekilmiş kamera görüntüleri ortaya çıkarken, polis mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Mardin'de iki aile arasında 'kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

3 KİŞİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıknn_karani:

cahillik diz buyu

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Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

hiç bir işi medeniyet saygı içinde yapmayı ne zaman öğreneceğiz inanın meseleye bakacağız incir çekirdeğini dolduracak kadar önemli değildir yazık dimi ölenlere yazık dimi cezaevinde ömrünü bitireceklere lütfen lütfen öfke kontrolünü elinizden bırakmayın

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Haber YorumlarıTaner Yilmaz:

buna nasıl yorum yazılırki nerden baksan tutarsızlık

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıFethi Tilki:

nedense hevallerin çözümü hep silah yazık sene 2025 konuşmak bu kadar Zor olmamalı

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Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

3 kişiden kurtardık

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıErdal null:

Türkiye'yi bunlar gibi insanların düşünce yapısı ile 100 yıl geriden gelemiyor 100 yıldır aynı düşüncede eğitimsiz toplum özeti işlerine gelmediği Zaman da örf namus vatan milliyetçilik hak hukuk ama Adalet yok

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Haber YorumlarıXYZ.:

Mardin' de bahar var sanirim, biz donuyoruz

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Haber YorumlarıMapo 77:

kizi isterken arabcami kurtcemi konusmuslar

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Haber YorumlarıAvci:

Cihan Alaborayi arasaydinuz mudahale ederdi kavgaya ??

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Aşiret felan çok oluyor orda

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