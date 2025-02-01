Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32), kız kardeşi Zilan Yenigün (12) ve anneannesi Fatma İnce'yi (71) öldürmüş olaydan sonra da kaçmıştı. Polis ekiplerince Bursa'da yakalanan B.Y.'nin Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İLK SORGUSUNDA OLAYI İTİRAF ETTİ

Ailesinden 4 kişiyi katleden B.Y.'nin ilk sorgusunda, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.

BABASIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA DEHŞET SAÇTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ve bir miktar ziynet eşyası ile para ele geçirildi. Ele geçirilen silahın ucunda ise susturucu kullanmak için takılan namlu kapağı olduğu öğrenildi. B.Y.'nin ilk ifadesinde babasıyla tartıştığını, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği bildirildi.

"BABAM BENİ ALTINLARI ÇALMAKLA SUÇLADI"

Zanlının ifadesinde "Babam beni altınları çalmakla suçlayınca kavga çıktı, hepsini öldürdüm" dediği, üzerinden çıkan ve ailesine ait olduğu belirlenen altınlara ise mantıklı cevaplar veremediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İstanbul Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan B.Y (17) sevk edildiği adliyede ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.