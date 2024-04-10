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Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde Mevlüt Çelik, aile içinde mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada evde babası Vahdettin ve üvey annesi Melek'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayı haber alıp gelen Selçuk Çelik ise babası ve üvey annesini öldüren ağabeyi Mevlüt Çelik'i bıçaklayarak öldürürken, kendisi de ağabeyinin tabancasından çıkan mermiyle yaralandı.

Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

BABASI VE ÜVEY ANNESİNE ATEŞ ETTİ

Saat 22.00 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi Hantek Konutları'nda meydana gelen olayda evin ikinci katında, baba Vahdettin, üvey anne Melek ve oğulları Mevlüt Çelik arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada Mevlüt Çelik, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla babası ve üvey annesine ateş etti. Vahdettin ve Melek Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

KARDEŞLER BİRBİRLERİNE SALDIRDI

Mevlüt Çelik'in kardeşi Selçuk Çelik olayı haber alıp eve geldi. Bu sırada ağabey- kardeş arasında çıkan kavga, sokağa taştı. Selçuk Çelik, babası ve üvey annesini öldüren ağabeyini bıçaklarken, Mevlüt Çelik de kardeşini tabancayla omzundan vurdu. Mevlüt Çelik de olay yerinde yaşamını yitirirken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayda yaşamını yitiren aile bireyleri ise yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Sakarya Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Mert Kafkas Sahin:

Adamın bıyıklar ben buradayım diyor

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yanıtYanıtla
Coşkun null:

o bıyıklılardan bişey beklememek lazım

yanıt13
yanıt7
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