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Ahmet Minguzzi cinayetinde kan donduran yeni görüntüler! Gülerek anlatmışlar

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta bıçaklanarak ağır yaralanan ve 9 Şubat'ta hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın olay sonrası metrobüs durağında arkadaşlarına cinayeti gülerek anlatıyor.

Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. isimli kişilerle çıkan tartışma sonucunda, B.B. tarafından bıçaklandı. Minguzzi yere düştükten sonra U.B.'nin de tekmelediği ifade edildi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta yaşamını yitirmişti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin olay yerinden kaçtıktan hemen sonra metrobüs durağında üç arkadaşıyla buluştuğu, burada gülerek ve el hareketleriyle cinayeti anlattığı görüldü.

NASIL BIÇAKLADIĞINI GÜLEREK ANLATMIŞ

Dava dosyasına giren görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor. Katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.

Ahmet Minguzzi cinayetinde kan donduran yeni görüntüler! Gülerek anlatmışlar

İKİSİNİN DE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağı bu görüntülerden kısa bir süre sonra yakalanmıştı. Her ikisinin de daha önce çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ahmet Minguzzi cinayetinde kan donduran yeni görüntüler! Gülerek anlatmışlar

MEZARI TAHRİP EDENLER HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu. Tutuklu sanık Duran Aydın ilk kez 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, Mattia Ahmet'in babası müşteki Andrea Minguzzi hakkında da duruşmaya zorla getirme emri çıkardı.

Ahmet Minguzzi cinayetinde kan donduran yeni görüntüler! Gülerek anlatmışlar

Ahmet Minguzzi cinayetinde kan donduran yeni görüntüler! Gülerek anlatmışlar

Ahmet Minguzzi cinayetinde kan donduran yeni görüntüler! Gülerek anlatmışlar
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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