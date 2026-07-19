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Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu

Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu
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FIFA 2026 2026 Dünya Kupası finalinde futbolseverler unutulmaz bir görsel şölene tanık oldu. İspanya ile Arjantin arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere biterken, devre arasında dev bir sahne kuruldu ve dünyaca ünlü isimler performans sergiledi.

MADONNA, RONALDINHO VE RONALDO İLE SAHNEDE

Halftime show'da pop müziğin efsane ismi Madonna, Brezilya futbolunun efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile birlikte sahneye çıktı. 

BTS, SHAKIRA VE JUSTIN BIEBER DA ŞARKILARIYLA COŞTURDU

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS de kendi performansını sundu. Dünya Kupası şarkısıyla bilinen Shakira diğer yıldızlarla birlikte sahne alırken, şovun finalinde Justin Bieber da yer aldı. Bu renkli ve yıldız dolu devre arası gösterisi, final maçına damga vuran anlar arasında öne çıktı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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