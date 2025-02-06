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Ağrı'da Deprem Anma Programı ve Tatbikat Düzenlendi

Ağrı'da Deprem Anma Programı ve Tatbikat Düzenlendi
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde anma programı ve tatbikat düzenleyerek deprem hazırlığına dikkat çekti. Tatbikatta, personel deprem anında nasıl hareket edecekleri konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anma programı ve tatbikat düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in katılımıyla gerçekleştirilen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı ve depremin etkilerine dikkat çekildi. Program kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) koordinesinde tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, tüm personel deprem anında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Anma programı çerçevesinde, Merkez Camisi bahçesinde Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 6 Şubat temalı resim sergisi açıldı.

İl genelinde bulunan okullar, öğretmenevleri ve pansiyonlu okullarda ise Sivil Savunma ve İş Sağlığı Güvenliği Birimi tarafından yangın güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğretmen ve öğrencilere acil durum eğitimleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, programda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, her zaman depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Kökrek, "10 binden fazla öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimleri verilmiştir. Aşçı ve yardımcı personel de bu eğitimlerden faydalanmıştır. Ayrıca ilimize yeni atanan tüm öğretmenlere ilk yardım ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri sağlanmıştır" dedi.

İl ve ilçelerdeki tüm öğretmenevleri ile pansiyonların yıllık denetimlerinin Sivil Savunma ve İş Sağlığı Güvenliği birimlerince gerçekleştirildiğini belirten Kökrek, "Yangın tüpleri, yangın dolapları, yangın kaçış yolları, acil durum planları gibi konularda düzenli denetimler ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. 2024 yılı içinde acil durum ekiplerinde görevli 800 öğretmenimize ve 15 bin 985 öğrencimize acil durum eğitimleri verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca her yıl 1-7 Mart'ta deprem tatbikatı ve 13 Ekim'de tahliye tatbikatı yapıldığını hatırlatan Kökrek, bu kapsamda 938 okulda tahliye ve deprem tatbikatının tamamlandığını bildirdi. Kökrek, eğitim müfettişlerinin ise okullarda düzenli denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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