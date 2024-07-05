Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü

Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı Jandarma Er Osman Savsar, 1988 yılında vatani görevini yaptığı Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlandı. Durumunu bildirdiği komutanı da üstlerine bilgi vererek Savsar'ın il revirine kaldırılmasını talep etti. Talep kabul edildi fakat kardan kapanan yollar nedeniyle Osman Savsar kızaklar üzerinde kardan arındırılmış bölgeye kadar taşındı. Daha sonra araca bindirilen Savsar, il revirine götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

BAŞVURU YAPTILAR AMA RET CEVABI ALDILAR

Jandarma er Osman Savsar'ın Afyonkarahisar'da yaşayan ailesi o dönem şehitlik için birkaç kez başvuru yaptı ancak ret cevabı aldı. Geçen yıl ocak ayında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, durumu öğrenince tekrar işlemlere başladı. Yapılan girişimlerin ardından Jandarma Er Osman Savsar'ın şehit sayılmasına karar verildi. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından Osman Savsar'ın şehit kayıtlarına geçtiği tebliğ edilince, İsmail Kumartaşlı da şehidin annesi Melahat Savsar, ağabeyi Basri Savsar ve kız kardeşi Serpil Karakaya'ya haberi vermek için evlerine gitti.

"DEVLETİMİZ, 36 YIL SONRA OĞLUNU ŞEHİT SAYDI"

Anne Melahat Savsar'a oğlunun şehit kabul edildiğini söyleyen İsmail Kumartaşlı, "Basri ağabeyle hep konuşuyorduk, ne yapabiliriz, diye. Askerde de vefat ettiği için biz senin adına gerekli müracaatları yaptık. Devletimiz, 36 yıl sonra bugün senin oğlunu şehit saydı. Biz de bunun haberini sana vermeye geldik. İşte Emekli Sandığı tarafından kabul edilen yazısı. Bugün itibarıyla senin oğlun Osman Savsar, devlet kayıtlarına da şehit kayıtlarına da geçecek. Bundan sonraki süreç içerisinde Susuz beldesindeki mezarına gideceğiz. Valiliğimize müracaat edeceğiz. Sayın valimizin de selamı var. Mezarının başına bayrağımızı asacağız. 36 yıl sonra geç de olsa devletimiz adına şanlı Türk bayrağımızı öperek sana teslim etmeye geldim, annem" dedi.

BAYRAĞI ALIP KENDİ ÜZERİNE ÖRTTÜ

İsmail Kumartaşlı hem devlet hem de dernek adına iki Türk bayrağı teslim ettiği anne Melahat Savsar'ın yakasına da rozet taktı. Anne Savsar ise bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü. Güçlükle konuşabilen Melahat Savsar, oğlunun şehit sayılması için destek veren herkese dua etti.

"O BAYRAĞIN ASILMAMASI BİZİ İÇİMİZDE YARALIYORDU"

Şehidin ağabeyi Basri Savsar da "Bize dünyayı bahşettiler. Bizim gayemiz şehitlik, şu bayrağı alabilmek. Şu bayrağı kapımızın önüne asabilmek, şimdi şehit olanların hepsinin evine bayrak asılıyor, bizim içimizde bu uhdeydi, asamadık; kabrine de asamadık. Şu anda şehitliği aldık, şu bayrağı kapımızın önüne asmak, şehidimizin kabrini yapmak, başına bayrağı asmak bizim gayemiz o. 36- 37 sene olmuş, biz şimdiye kadar zaten bir şey talep etmedik ama o bayrağın asılmaması bizi içimizden yaralıyordu. Biz sadece ona kavuştuk. Sebep olanlardan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

"YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KIZAKLARLA TAŞINMIŞ AMA..."

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, jandarma er Osman Savsar'ın nasıl şehit olduğunu şöyle anlattı; "Afyonkarahisar merkez Susuz beldesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Er Osman Savsar, 1988 yılında Van Çaldıran'da askerlik hizmetini yaparken rahatsızlığını birlik komutanına bildiriyor. Birlik komutanı rahatsızlığının tedavisi için bir üst komutanlığa daha üst, il merkezinde hastaneye sevki için bilgiyi veriyor. Yalnız, Çaldıran ile gideceği üst komutanlık reviri arasında yoğun kar yağışından dolayı yollar kapalı ve kızaklarla o günkü imkanlar dahilinde yolun belirli bir süresini götürüyorlar, hasta şekilde. Sonrasında yolun açık olan kısmına geldiklerinde araca bindirerek tabur merkezindeki yola çıkarken askerimizin yolda rahmetli olduğunu fark ediyorlar. 1988 yılından bu güne, 36 yıldır daha önce ailemiz girişimlerde bulunmuş yalnız ret cevabı almışlar. Biz ailemizle tanıştıktan sonra gerekli evrakları tekrar temininden sonra gerekli mevkilere müracaatımızı yaptık ve bugün rahmetli Jandarma Er Osman Savsar'ın vazife malulü yani şehit olarak kabul edildiği Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından tarafımıza tebliğ edildi. Biz de üzücü ama sevinçli haberi annemize bildirmek için bugün geldik. Duygulandık, geç de olsa devletimiz adına bayrağımızı teslim ettik. Şehit sayıldığını bugünden itibaren kendisine tebliğ ettik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."