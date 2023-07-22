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Afyonkarahisar'daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Çay 3. Sayfa Haberler

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