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Afyonkarahisar'da silahlı çatışma: Bir kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da silahlı çatışma: Bir kişi hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı çatışmada ağır yaralanan Ömer Çetinkaya hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Sandıklı ilçesi çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunda yerde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

SİLAHLA VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan ve silahla vurulduğu tespit edilen şahıs ambulansta Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak isminin Ömer Çetinkaya olduğu tespit edilen şahıs, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde, A.A. isimli şahıs ve yanında 2 erkek şahsın Çetinkaya ile tartıştığı şahısların daha sonra olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi.

ARAÇLA KAÇTILAR

Ancak şahısların daha sonra olay yerine tekrar geri geldiği ve Çetinkaya'nın şahısların araca ateş açtığı iddia edildi. Bunun üzerine araçtan inen A.A.'nın ise belinden çıkardığı tabanca ile Çetinkaya'ya 3 el ateş ederek yanındaki şahıslarla plakası bilinmeyen bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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