AFAD'tan 4 ilçe için tehlike işareti

Kırmızı alarm verilen Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde 65 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise kaybolduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayının debisi sel suları ile birlikte yeninden yükseldi. Ezine Çayından taşan sel suları ilçe merkezini kapladı. Evleri ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarları yıkıldı. Şiddetli yağışlara ilişkin bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden (AFAD) geldi. 2 köprünün çöktüğü Kastamonu'da vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapılırken AFAD da 4 il ve ilçe için tehlikeyi işaret etti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı taştı. İlçeye bağlı İlişi Köyünde sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi. Taşkın nedeniyle belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların iş yerlerini açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları, birinci katta oturanların üst katlara çıkarak tedbir almaları gerektiği uyarısı yapıldı. Bozkurt ilçe merkezinde ise Ezine Çayının taşması sonucunda ilçe merkezi yeniden sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri iş makineleri ile birlikte sel sularını tahliye etmek için çalışmalarına devam ederken ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

AFAD'TAN 4 İLÇE İÇİN TEHLİKE İŞARETİ

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak, bazı ilçelerde sele neden oldu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Söke Çayı'nın taşması nedeniyle 2 köprü çöktü. Vatandaşlara, iş yerlerinin açılmaması ve üst katlara çıkmaları yönünde uyarı yapıldı. Şiddetli yağışlara ilişkin bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden (AFAD) geldi. 2 köprünün çöktüğü Kastamonu'da vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapılırken AFAD da 4 il ve ilçe için tehlikeyi işaret etti. Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın sahasında yaşayanlar sel ve ani su yükselmesine karşı uyarıldı.

"DERE KENARINDA BULUNAN ARAÇLARI ÇEKİN"

AFAD, taşkın sahasında bulunan Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de vatandaşları, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda bulunmaları ve dere kenarında bulunan araçların çekilmesi konusunda uyardı. Acil durumlarda ise 112'yi aramalarını hatırlattı.

"TAŞKIN RİSKİ TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞMIŞTIR"

Açıklamada, "Bartın, Adana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemli duyurulur" denildi.

(İbrahim Şahin Demir - Özgür Kaya - Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa