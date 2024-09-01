Üye Girişi
Haberler

AFAD'dan 2 ilimize turuncu, 22 ilimize sarı kodlu yağış uyarısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji'den alınan bilgilere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize sarı kodlu yağış uyarısı yapıldığını duyurdu. Uyarıda vatandaşların dikkatli olması istendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" denildi.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Tekirdağ'da turuncu kod, Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Manisa'da ise sarı kod uyarısı yapıldı.

Paylaşımda, turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden 57 ihbar alındığı ve Karabük'te 5 kişinin tahliye edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Dünya AFAD AFAD Acil Durum Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 1-2 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 1-2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 1-2 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi 1-2 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi 1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title