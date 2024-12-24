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Adıyaman'daki Grand İsias Otel Davasında 6. Duruşma Başladı

Adıyaman'daki Grand İsias Otel Davasında 6. Duruşma Başladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 72 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Grand İsias Otel davasının 6. duruşması Adıyaman Adliyesinde yapıldı. Duruşmaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel de katılarak adalet vurgusu yaptı.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'le ilgili davanın 6'ncı duruşması başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının 5'inci duruşması Adıyaman Adliyesinde sabah saatlerinde başladı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin, "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, milletvekilleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda kişi yer aldı.

"Bu davanın peşinde olacağız"

Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık. ve o acının akıbeti de 6 kez Adıyaman mahkemesinin önündeyiz. Buraya gelirken bir başbakan olarak ve en önemlisi bir baba olarak buradayım. Bir başbakan olarak halkının hak ve hukukunu aramak için buradayım. Bir baba olarak ailem gördüğüm insanların yanında olmak için Adıyaman'dayım. Ben inanıyorum ki Adıyaman'da adalet tecelli edecek. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Bütün raporlar şunu göstermiştir, doğal afetler yaşanacak ama bizim doğamızda doğal afetleri bir hüsrana uğratıp bir felakete uğratıp çocuklarımıza mezar olan yerin insan hatalarından kaynaklandığı orta yere konmuştur. Bu doğrultuda temennimiz ve isteğimiz adaletin en iyi şekilde tecelli etmesidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz, inanıyoruz. ve inanıyorum ki hakimlerimiz de bizim bu söylemlerimize kulak verecekler ve buradaki suçlu insanların en ağır cezalarla cezalandırılacağını inancını taşıyorum. Ama bilmelerini isterim ki bu dava sonuçlanıncaya kadar biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak iktidarıyla muhalefet ile birlikte bu davanın peşinde olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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