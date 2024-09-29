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Adıyaman'da eşini vuran adam intihar etti

Adıyaman'da eşini vuran adam intihar etti
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Adıyaman'da, eşini silahla öldüren 4 çocuk babası Erdem Kılavuz, aynı silahla intihar etti. Olay sonrası jandarma inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyünde yaşayan 4 çocuk babası Erdem Kılavuz ile eşi Zeliha Kılavuz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Erdem Kılavuz, tüfekle eşi Zeliha Kılavuz'u vurdu.

Adıyaman'da eşini vuran adam intihar etti

AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Eşini öldüren Erdem Kılavuz daha sonra aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kılavuz çiftinin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Jandarma Politika Cinayet 3-sayfa Çocuk

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Yorumlar (1)

Sihirbazın Çırağı:

Kamu faaliyetlerinde vazifeli kurum ve kişilerin fakirleştirdiği ve hiç derdine derman olmadığı insanların nefretini kazanmaları çok tuhaf ve şaşılacak bir şey, hatta daha da şaşılacak olanı bu fakirleşmeden yılan ve bu eziyetleri kabul etmeyen insanların ölmeyi yeğleyerek tercih ettikleri durumda bile intikam almaktan ve nefret ettikleri fakirleştiricilere zarar verip onları yaralayarak kendilerini cezalandırmalarını imkansız kılan intihar yöntemini seçecek cesareti bulabilmeleri, inanılmaz.

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