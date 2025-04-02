Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyünde düğün kana bulandı. Köy meydanındaki düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

9 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında 9 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar düğündekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.