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Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı

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Adıyaman'da bir düğünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçak ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyünde düğün kana bulandı. Köy meydanındaki düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı

9 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında 9 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar düğündekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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