Adilcevaz'da camiye çirkin saldırı: Halılar üzerinde sigara izmaritleri söndürüldü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Fatih Camii'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda, cami kapısını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, duvarlara zarar verip mermerleri kırdıktan sonra halıların üzerinde sigara izmaritlerini söndürüldükleri tespit edildi. Sabah namazı için camiye gelen vatandaşlar, halılar üzerindeki yanık izlerini ve yerdeki sigara izmaritlerini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Olayın ardından camide inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Cami cemaatinden Muhammed Karayılan, yaşanan olaya tepki göstererek, ibadethanelere yönelik bu tür saygısız davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, sorumluların bir an önce tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı