Adil Öksüz'ün yurtdışına kaçmasına yardım eden 3 kişi Beylikdüzü'nde yakalandı

BEYLİKDÜZÜ'nde uygulama noktasından kaçan araçtan FETÖ'nün sözde Türkiye imamı firari Adil Öksüz'ün yurtdışına kaçmasına yardım eden şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde uygulama sırasında durdurmak istedikleri bir aracın kaçmaya başlaması üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, sürücüyle birlikte toplam 3 kişinin bulunduğu araçtan sürücüyü indirecekleri sırada, şüpheli araçla ters istikamete girdi ve kaçmaya başladı. Araçtan indirilen 2 kişinin Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal olduğu belirlendi. Ekipler bu sırada kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 100'den fazla kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Adem Bora olduğunu saptadı. Bora, kaldığı ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÖKSÜZ YURTDIŞINA KAÇMADAN ÖNCE 1 HAFTA YANINDA KALMIŞ

Şüphelilerle ilgili inceleme yapan polis, yakalanan Cihat Yıldız'ın FETÖ'nün sözde Türkiye imamı firari Adil Öksüz'ün yurtdışına kaçmasına yardım eden kişi olduğunu belirledi. Öksüz'ün Üsküdar'da saklandığı ikamette 1 haftaya yakın yanında kalan, sonrasında saklandığı ikametten kendisini alarak Rüştü kod isimli örgüt üyesiyle araçla kaçmasına yardım ettiği belirlenen Yıldız'ın Amasya il imamı olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde Hava Harp Okulu yapılanmasında genel müdür konumunda olduğu tespit edildi. ByLock programını kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edilen Yıldız'ın 8 yıldır firari olarak arandığı, örgüt içerisinde Bahadır-Oğuz ve Cahit kod isimlerini kullandığı, örgütle bağını koparmayan kişilerin ülkede kalabilmeleri için gaybubet evleri ayarladığı ortaya çıktı. Yine gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Hızal'ın ise Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu konumda olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği, Bank Asya isimli bankada hesabı bulunduğu, ByLock isimli programı kullandığı ve FETÖ üyeliğinden arandığı öğrenildi. Örgütle halen bağlantılı olan kişilere gaybubet evi temin eden ve örgütle bağlantılı kişilerin yurtdışına kaçma girişimine yardım ettiği belirlenen Hızal'ın güncel yapılanma içerisinde aktif rol aldığı değerlendiriliyor. Hızal'ın ihraç öğretmen olduğu ve örgüt içerisinde 'Yavuz' kod adını kullandığı da tespit edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ FETÖ'DEN İHRAÇ BİNBAŞI ÇIKTI

Operasyonla yakalanan Ahmet Bora'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edildiği, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapıldığı, şüphelinin firari olan örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına imkân sağladığı, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.