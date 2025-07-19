Adana Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 152 Tutuklama

Adana merkezli 6 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 159 kişiden 152'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 159 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de 'Narkokapan-Adana 2' adı verilen operasyon için harekete geçti. Polis, belirlenen adreslere geçtiğimiz gün şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 157'si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 152'si tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA