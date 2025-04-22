10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededildi

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı A Blok'a ilişkin davanın yedinci duruşması görüldü. Duruşmada, ev hapsi verilen inşaat mühendisi sanık Abdullah Yeldan'ın tutuklanması talebi reddedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı'nın sadece A bloku yıkıldı.

10 KİŞİYE MEZAR OLDU

Enkaza dönen bina 10 kişiye mezar oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

7. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Beluk Apartmanı'nın yedinci duruşması Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi, Emek Partisi, Büro-İş Adana Temsilciği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yöneticileri de takip etti.

TUTUKLANMA TALEBİNE RET

Edinilen bilgiye göre, beklenen bilirkişi raporu dosyaya sunulmadı. Duruşmada, binada eşini ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, elektronik kelepçe takılarak "ev hapsi" verilen sanık Yeldan'ın adli kontrol hükümlerini ihlal ettiğini belirterek, tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yeldan'ın tutuklanması talebini reddederek, davayı 18 Eylül'e erteledi.