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Adana'da Ziraat Bankası'nın camları parke taşlarıyla kırıldı

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Adana'da iki madde bağımlısı Ziraat Bankası'nın camlarını parke taşlarıyla kırdı. Saldırı sonrasında şahıslar yakalanırken şubede maddi hasar oluştu.

Adana'da iki madde bağımlısı Ziraat Bankası'nın camlarını parke taşlarıyla kırdı. Saldırı sonrasında şahıslar yakalanırken şubede maddi hasar oluştu.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Fırat Y. (23) ve Cenk M. (29) Stadyum Caddesindeki Ziraat Bankası önüne gelerek bilinmeyen bir nedenle parke taşıyla bankanın camlarını kırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar olay esnasında şüphelilere tepki gösterirken, öfkesi dinen şüpheliler hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Banka şubesinde ise maddi hasar meydana geldi.

Fıray Y. ve Cenk M. ise olayın ardından caddede yürüdükleri esnada polis ekiplerince yakalanarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Etraftakiler tepki gösterince hakaret ederek uzaklaştılar

Olayın görgü şahidi Rıza Yıldızlı, "İki kişilerdi, birisi yolun ortasında duruyordu. Eline parke taşı almıştı. Parke taşı ile bankanın camına vurdu hatta bankanın camı da kırıldı. Etraftakiler tepki gösterince de hakaret ve küfürler ederek uzaklaştılar. Büyük ihtimal madde kullanıyorlardı, onun etkisindelerdi" dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yine bir uyuşturucu bağımlısı, seyir halindeki aracının kaputuna atladığı bir kadına dehşeti yaşatarak 20 araca zarar vermiş ve yakalanıp tutuklanmıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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