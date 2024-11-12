Adana'da yardıma giden derneğe HGS cezaları geldi

Adana'da 6 Şubat depremleri sonrası bölgeye yardım götüren bir derneğin aracına 1 yıl 8 ay sonra faiziyle birlikte 2 bin 895 TL Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ihlali cezası geldi.

Uzun yıllardır Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, 6 Şubat depremlerinin ardından araçlarıyla 10 deprem iline defalarca kez yardım götürdü. Ancak, aradan 1 yıl 8 ay geçtikten sonra Ogün Abi Derneği'nin 01 FDD 81 plakalı aracına faiziyle birlikte 2 bin 895 TL idari para cezası borcu geldi.

Borcu ödeyip itiraz edecek

Borcu ödedikten sonra itiraz edecek olan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Okur, "Depremin ardından bölgeye yardım götürdük. Biz o dönemde HGS'lerin kapalı olduğunu biliyorduk ancak bize geçtiğimiz günlerde ceza kaldı. Sadece 1 aracıma 2 bin 895 TL ceza geldi ama diğer araçlarımıza da bu cezalar geldi. HGS borcu önemli değil ama bize deprem zamanından ceza geldi. Meblağın hiçbir önemi yok ama bizim HGS'lerimiz otomatik ödemeye bağlıyken nasıl böyle bir ceza geldi anlamadık" ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi birçok mağdurun olduğunu anlatan Ogün Sever Okur, "Ben o bölgelere keyfimden gitmedim. Deprem sonrası yardım götürdüm, arama kurtarmalara katıldım. Cezalar geldikten sonra sosyal medyada paylaştım ve birçok kişi 'Bize de ceza geldi' diyerek bana mesaj attı. Bu hataların biran önce düzelmesini istiyorum" diye konuştu. - ADANA