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Adana'da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi

Adana'da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi
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Adana'da anneleri komşuya gidince evde yalnız kalan 6 yaşındaki zihinsel engelli çocuk ile 5 yaşındaki kuzeni çıkan yangında hayatını kaybetti.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde oturan anne Y.G., komşusuna giderken 6 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Doğukan G. ile 5 yaşındaki kuzeni Kurtuluş Can N.'yi yalnız bıraktı.

Adana'da Yangın Faciası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELDİ

Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Bir anda evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da Yangın Faciası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri eve girip yangını söndürürken 2 çocuğun yan yana duran cansız bedenlerine ulaştı. Çocukların yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Adana'da Yangın Faciası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından çocukların cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da Yangın Faciası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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