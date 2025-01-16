Adana'da Uyuşturucu Etkisiyle Kazaya Neden Olan Sürücü Hakkında Mütaala Verildi

Adana'da uyuşturucu madde alarak kullandığı dolmuşla çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Yusuf K. hakkında esas hakkında mütalaa verildi. Savcı, sürücünün 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Kozan Caddesi'nde 6 Nisan 2023'te Kiremithane hattında çalışan Yusuf K.'nin kullandığı 01 M 0382 plakalı dolmuş, kontrolden çıkarak çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen Halil Çiftçi (72) ile eşi Fadime Çiftçi (71) hayatını kaybetti, Ela K., Fatma Sıla T., Ayşe E., Demet Ç. ve Bengül Ş. yaralandı, dolmuş şoförü ise kaçtı. Kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alınan Yusuf K. tutuklandı.

Sürücü Yusuf K. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Dava dosyasında araştırılacak husus kalmadığı için cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Suç tarihinde Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nin tespit ettiği uyuşturucu madde etkisi ile sanık Yusuf K.'nin içinde yolcu olmaksızın 01 M 0382 plakalı dolmuş ile Yüreğir Otogarı istikametinden Kozan Caddesi'ne geçmek suretiyle Orhan Kemal Caddesi istikametinde giderken sokak kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek yola çıkıp, kaldırımda bulunan Halil Ç. ve eşi Fadime Ç.'ye çarparak ölümlerine neden olduğunu belirtti. Savcı, sürücünün ayrıca Ela K., Fatma Sıla T., Ayşe E., Demet Ç. ve Bengül Ş.'ye de çarparak yaralanmalarına neden olduğuna dikkat çekti. Oluşan kazada sanığın kullandığı uyuşturucunun etkisiyle asli ve tam kusurlu olarak kazaya neden olduğunun sabit olduğuna vurgu yapan savcı, sanığın eylemine uyan TCK'nın 85/2, 22/3, 53/6, 63 maddeleri uyarınca toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Suçun vasfı ve mahiyeti, bilinçli taksir ile işlenmiş olması nedeniyle sanığa verilebilecek cezaların alt ve üst sınırları dikkate alınarak tahliyesi halinde kaçarak infazı imkansız kalabileceği nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Davaya katılan Demet Ç.'nin avukatı Cihan Emre Durmaz ise olay yerinde fren izi olmaması nedeniyle olayın olası kasıt olarak değerlendirilmesi gerektiğini, buna göre ceza tertip edilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Sanığın avukatı esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını, karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Sanık Yusuf K. de mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Çok pişmanım tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf K.'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA