Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana Kozan- Kayseri yolunda, 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden biri bebek 5 kişinin yakınları üzüntülerini yaşıyor. Bölgeye gelerek zaman zaman uçurumu izleyen aileler, 35 yıldır tamamlanamayan yolun yüklenici firmanın ihmali nedeniyle ölüm yolu haline geldiğini söyledi.

18 Ağustos'ta Kozan- Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, sürücü Engin Eldaş'ın kullandığı otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü, annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve 8 aylık Defne bebek hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin eşleri ve çocukları kazanın yaşandığı yerde gözyaşı döktü. Kara yollarının sorumluluğundaki yolun, 35 yıldır yapılmadığını ileri süren aile fertleri yolda nöbet tutarak tepkilerini gösterdi.

"Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın"

Kazada eşi ve oğlunu kaybeden baba Hacı Eldaş, 2 yıl bu yol inşaatında kendisinin de çalıştığını ifade ederek yüklenici firmanın ihmalleri olduğunu ileri sürdü.

Eldaş "Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Burada bariyer olsaydı bu araba aşağıya gitmezdi. Benim amacım bu bariyer yapılsın. Sorumlular gerekli cezayı alsın. Ömer Çelik geldi, bu yolu biliyor. Şimdi gelmişler levha dikiyorlar. Bu önlemler daha önce alınsa bizim canımız yanmayacaktı. Yolumuzun her tarafı böyle. 50 senedir yapılıyor. Ben bu yolda 2 sene çalıştım, bu yol yapılmıyor. Ödenek geliyor, zaman doluyor, para alınıyor. Cumhurbaşkanı bu yolu görsün, nereye para alıyorlar görsün" diyerek sorumluların ceza almasını istedi.

Kazada eşi Duygu ve 8 aylık kızını kaybeden Necmettin Yılmaz ise "Şantiye burada. Bir makineyle bu duvar yıkılsaydı 5 kişi ölmezdi. Biz yandık başkaları yanmasın" diyerek eşini ve bebeği kaybettiği yerde üzüntüsünü dile getirdi.

Hayatını kaybeden Selvihan Balta'nın yakını Ramazan Balta da gözyaşlarıyla tedbir alınması ve firmanın denetlenmesini gerektiğini kaydetti. Balta "Benim ciğerim yanıyor. Nerede bu yetkililer? 1 haftadır buradayız, 3 ciğerim gitti. Acımız çok büyük başka canlar yanmasın gitmesin. Bariyer ve yol yapılsın. yıllardır bu yol böyle" diye konuştu.

"Kayseri sınırında bir tane bariyersiz yer yok"

Selvihan Elbüken'in babası Yüksel Elbüken ise virajın tehlikesine dikkat çekti. Elbüken "Virajdan dolayı kaza yaptılar. Bir bariyer imkanı yok muydu? Virajın taşını kırma imkanı yok muydu? Buradan Kayseri sınırına geçin, bir tane bariyersiz yer yok" diyerek tepki gösterdi.

Kazada annesi ve abisini kaybeden Reyhan Eldaş ise babasıyla birlikte şarampol kenarında oturarak, bariyer yapılmasını beklediklerini söyledi. - ADANA