Adana'da uçurtma ipi kafasına takılan motosiklet sürücüsü çocuklara tepki gösterdi
Adana'da bir motosiklet sürücüsü, uçurtma ipinin kafasına takılması sonucu kaza yapınca çocuklara tepki gösterdi. Olay saniye saniye görüntülendi.
Adana'da uçurtma ipi kafasına takılan motosiklet sürücüsü kaza yapınca uçurtmayı kırıp, çocuklara tepki gösterdi. Yaşananlar saniye saniye görüntülendi.
Olay, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında 3 çocuk uçurtma uçurduğu sırada uçurtmanın ipi, caddeden motosikleti ile geçen sürücünün kafasına takıldı. Kontrolünü kaybeden sürücü kaza yaparak yere düştü. Çocuklardan ikisi kaza yerinden uzaklaşırken, sürücü çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. O esnada hala olay yerinde bulunan çocuğun üzerine yürüyerek tepki gösteren motosiklet sürücüsü, yerde bulunan uçurtmayı tekmeleyerek parçaladı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Kaskı ve herhangi bir koruyucu ekipmanı bulunmayan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - ADANA