Adana'da Sulama Göleti Çalışmasında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'da Sulama Göleti Çalışmasında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Feke ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yürütülen sulama göleti çalışmalarında meydana gelen toprak kayması sonucu 23 yaşındaki Musab Abdullah Yavuz hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde sulama göleti çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Feke ilçesine bağlı İncirci Mahallesi'nde Devlet Su İşleri tarafından yürütülen sulama göleti çalışmasında toprak kayması meydana geldi. Olayda Musab Abdullah Yavuz (23) göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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