Yasak ilişki cinayeti kamerada: Görüntülere bıçaklama anları yansıdı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir kişinin kız kardeşiyle ilişki yaşayan adamı sokak ortasında bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayın ardından kaçan şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kişinin kız kardeşiyle yakaladığı şahsı sokak ortasında bıçaklayarak öldürmesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 15 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22), Baran B.(23) ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran B., B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi D.A. (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı. Baran B., üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan D.A., şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan D.A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
O anların güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde iç çamaşırı ile sokak ortasında kanlar içinde kaçan Baran B.'nin yere düşmesi arkadan gelen şüphelinin ise bıçaklaması yer aldı. Görüntülerin devamında ise şüphelinin eve gidip bisiklet alıp giderken, yerde kanlar içinde yatan şahsı bir kez daha bıçaklayıp kaçtığı, bölgeye gelen iki kadın ise yaralıya yardım etmeye çalıştığı da yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
