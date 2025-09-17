Haberler

Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, mobilya dükkanının önünde bekleyen bir kişi, motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı mobilya dükkanının önünde bekleyen Sedat Oyunlu'nun (32) yanına motosikletle gelen ve başlarında kask bulunan iki kişi tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler Oyunlu'ya isabet etti. Yaralı halde kendi aracıyla Adana Şehir Hastanesi'ne giden genç, burada tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Oyunlu hayatını kaybetti. Oyunlu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
