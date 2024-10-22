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Silahlı saldırıya kurban giden Samet'in cenazesi, toprağa verildi

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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Samet Aslan'ın cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınları tarafından alınarak Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'da teyzesinin evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Samet Aslan'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi. Samet'in yakını, "18-19 yaşındaki gençlerimiz sürekli yaralanıyor. Mahallede hepsi penguen gibi yürüyorlar" dedi.

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet Aslan, teyzesini ziyarete geldi. Bu sırada evin aşağısında bulunan Aslan, 1 senedir husumetli olduğu A.D. tarafından tabanca ile vuruldu. Aslan, karın, sırt ve baldır bölgesinden isabet alırken çevredekilerin ihbarı üzerine Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.D. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırıya kurban giden Samet'in cenazesi, toprağa verildi

Bu sırada gazetecilere konuşan Samet Aslan'ın yakını Mahmut Yüksel, mahallede gençlerin sürekli yaralandığını öne sürerek "Bölgemizde sürekli olaylar oluyor. 18-19 yaşındaki gençlerimiz sürekli yaralanıyor. Kollarından, bacaklarından gençlerimiz yaralanıyor. Mahallede hepsi penguen gibi yürüyorlar. Maalesef uzun yıllardır bunu gündeme getirmek istiyoruz. Bu bölgelere bir el atılsın. Gençlerimiz pırıl pırıl. 19 yaşındaki yeğenimiz silahla vurularak öldürüldü. Özellikle gençlerimiz uyuşturucuya başlıyorlar ve hap attıkları zaman kendilerini kahraman sanıyorlar. Tavuk öldürür gibi insanları öldürüyorlar. Gençlerimiz genç yaşta uyuşturucuya başlıyorlar ve ne yaptıklarını bilmiyorlar. Gözleri görmüyor" diye konuştu.

Silahlı saldırıya kurban giden Samet'in cenazesi, toprağa verildi

Silahlı saldırıya kurban giden Samet'in cenazesi, toprağa verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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