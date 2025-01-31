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Adana'da 'Sarı Serum' Kullanımı Tövbe Transformasyonuna Yol Açtı: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da 'Sarı Serum' Kullanımı Tövbe Transformasyonuna Yol Açtı: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, eczaneden alınan 'Sarı Serum' sonrası rahatsızlanan 22 yaşındaki Selinay Fidancan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da rahatsızlanınca eczanedeki kalfa tarafından halk arasında "Sarı Serum" ya da "Atom" denilen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum alan kadın rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu Mahallesi 880 sokaktaki evde ikamet eden dini nikahla evli 2 çocuk annesi Selinay Fidancan (Yüksekbaş) (22) 17 Ocak günü rahatsızlandı. Bunun üzerine mahalledeki eczanede çalışan kalfa eve gelerek halk arasında "Sarı Serum" ya da "Atom" olarak bilinen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum verdi. Genç kadın serumu aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Genç kadın, eşi Seyfican Yüksekbaş'ın haber vermesi üzerine ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. Genç kadının burada duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak 18 Ocak günü hayatını kaybetti. Bunun üzerine polis eşinin ifadesine başvurdu. Seyfican Yüksekbaş ifadesinde, rahatsızlanınca eczacı kalfasının eve gelip serum verdiğini söyledi. Bunun üzerine eczacı kalfası Murat M.'nin polis merkezine götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç kadın ise toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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