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Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babası yeni bir iddia ortaya attı

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Adana'da kızına fotoğraflı şantajda bulunan genci sokak ortasında av tüfeğiyle öldüren baba, hakim karşısına çıktı. Sanık, genci sadece korkutmak istediğini söylerken, öldürülenin babası Mustafa Demirci "Kendisine bu olayı yaptıranın eşi olduğuna inanıyorum" dedi.

Adana'da kızına fotoğrafları ile şantaj yapan 19 yaşındaki Arda Demirci'yi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen 54 yaşındaki Mehmet A'ya müebbet hapis istemiyle açılan davaya başlandı.

Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan İ.A, bir süre arkadaşlık yaptığı sevgilisi Arda Demirci'den ayrılmak istedi. Ancak, Demirci bunu kabul etmedi. Bu arada, İ.A. başka biri ile nişanlandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan Arda Demirci, nişanlanmasına rağmen eski sevgilisinin peşini bırakmayarak, "Benimle tekrar beraber olmazsan birlikte çektirdiğimiz fotoğraflarını nişanlına gösteririm" diyerek tehdit etmeye başladı.

YOLDA KARŞILAŞTIĞI BABAYA KÜFÜRLER ETTİ

Arda Demirci 8 Mayıs'ta Adana'ya halasını ziyarete geldiğinde halasının kızları ile yürüyüş yaparken yolda eski sevgilisinin babası Mehmet A. ile karşılaştı. İddiaya göre, sanığa elindeki elektro şok cihazıyla, "Buranın kralı benim" diyerek küfürler etti. Bunun üzerine sanık baba otomobilinin bagajındaki tüfeği alarak Demirci'ye ateş etti. Ağır yaralanan Arda Demirci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Mehmet A. hakkında Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan açılan davaya başlandı.

"KORKUTMAK İÇİN TÜFEĞİ ALDIM"

Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A., öldürülenin babası Mustafa Demirci ile tarafların avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kaydına alınarak yapılan duruşmada Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan katil zanlısı Mehmet A., öldürme kastının olmadığını belirterek cinayet anını şöyle anlattı: "Arda olay öncesinde bana çok ağır hakarette bulunmuştur. Ben korkutmak amacıyla aracımdaki tüfeği elime aldım. Bu sırada, Arda'nın yanında bulunan yakınları benim elime tüfeği aldığımı görünce beni tutup çekiştirmeye başladılar. Ben tüfeğin içinde kartuş olup olmadığını bilmiyordum. Bu sırada tüfek aniden ateş aldı. Benim Arda'yı öldürme gibi bir niyetim yoktu" dedi.

"SAMİMİYETİNE İNANMIYORUM"

Öldürülenin babası Mustafa Demirci, sanıktan şikayetçi oldu. Demirci, "Ben sanığın samimiyetine inanmıyorum. Kendisine bu olayı yaptıranın da eşi olduğuna inanıyorum" dedi.

Mahkeme savcısı, katil zanlısının tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babası yeni bir iddia ortaya attı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıPerwer:

Adam bir pisliği temizlemiş. Ceza almaması lazım

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Haber Yorumlarıarif simsek:

Helal olsun iyi yapmışsın pisliği gömmüşsün.

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Haber Yorumlarısdsfs dfsa:

Burada adama üzüldüm lakin adamın kızının hiç mi kabahati yok... İlişkinin resimleri deniliyor... Laik ülkenin laikçe yaşayan gençleri böyle oluyor işte... Kimse karışamaz yasalar müsait... Olan ise gariban babalara oluyor

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Adaletin olmadığı yerde...

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ülkwsw hergün kaos intihar gasp kattili mechul kadın cinayetleri pahalılık dingonun ahırı

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Haber YorumlarıHalit:

iyi yapmış kaşınanı kaşırlar

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Kolpaçino Ateş abinin ölümü :)

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

ceza verme yetkisi mahkemelerindir, gereksiz yorum yazıp milleti kışkırtmayın.

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Olay anlatıldığı gibi ise bu baba serbest kalmalı

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