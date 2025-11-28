Haberler

Gardıroptan cephanelik çıktı! Kardeşlerin savunması inanılmaz

Gardıroptan cephanelik çıktı! Kardeşlerin savunması inanılmaz
Adana'da bir evde yapılan aramada 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan iki kardeşin ifadelerinde "Kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi.

  • Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirdi.
  • S. Ö. ve kardeşi M. Ö. silahları ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.
  • Ele geçirilen silahlar Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda balistik incelemeye gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında, S. Ö.'ye ait evdeki gardıroba gizlenmiş poşette 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirildi.

"KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN ALDIK"

Operasyonda SÖ. ile kardeşi M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde kardeşlerin "Çok hasmımız var, silahları kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
