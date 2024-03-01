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Adana'da Polis Merkezine Pompalı Tüfekle Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Polis merkezinin otopark kapısından içeri giren ve 'dur' ihtarına rağmen ateş açan şüpheli, polisin karşı ateşiyle kolundan yaralandı ve kaçtı. Olayın ardından saklandığı adreste yakalanan saldırgan, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırının güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Şüphelinin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığı tespit edildi.

ADANA'da pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenleyen şüpheli, karşı ateşle kolundan vuruldu. Olayın ardından kaçan, saklandığı adreste yakalanıp, gözaltına alınan saldırgan, tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Şubat gecesi Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Polis merkezinin otopark kapısının açılmasıyla elindeki pompalı tüfekle içeri giren şüpheli, polisin 'dur' ihtarına rağmen havaya ve merkeze ateş açtı. Polis ve bekçilerin de karşılık vermesiyle kolundan yaralanan şüpheli, koşarak kaçtı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkezdeki ekiplerin anonsuyla bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis, saklandığı adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüreğir Adana Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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