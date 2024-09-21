Üye Girişi
Haberler

Adana'da skandal olay! Polis memurundan 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

Adana'da skandal olay! Polis memurundan 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir polis memurunun, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Okula gitmek için evden çıkan yabancı uyruklu çocuğun peşine takılan polisin, cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. İddianamede polis hakkında 'sarkıntılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Görevden uzaklaştırılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da bir polis hakkında konuşulan iddialar mide bulandırdı. 12 yaşındaki küçük kızı takip edip aracına bindiren, sonra da cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen polis için hapis cezası istendi. Şüpheli polisi mahkeme serbest bıraktı.

UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Sabah okula gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki yabancı uyruklu kız polis kabusu yaşadı. Çocuğu polis kimliğini gösterip aracına bindirdiği öne sürülen polis hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İddianamede şüpheli polisin "sarkıntılık" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 8 ila 15 yıl arasında hapsi istendi. Polis görevden uzaklaştırıldı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİMLİĞİNİ GÖSTEREREK ARABAYA BİNDİRMİŞ

İddiaya göre Adana'da bir polis sabah okula gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki yabancı uyruklu küçük kızı bir süre takip ettikten sonra aracıyla önünü kesti. Üniformalı polis, kimliğini göstererek arabasına bindirdiği kıza cinsel istismarda bulundu. Küçük kız arabadan inince şüpheli polis aracıyla hızla uzaklaştı. EKOL TV'nin haberine göre savcılık polis hakkında 'sarkıntılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası istedi, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Görevden uzaklaştırılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam Adana Polis

Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

 Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş! Galatasaray 7 dakikada 2 gol attı

Dev derbide fark açılıyor

 Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü

Yedek olduğu maçta kart gördü
Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofyan Amrabat kimdir? Sofyan Amrabat kaç yaşında ve nereli? Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında ve nereli? Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında ve nereli? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti? GS-FB DERBİSİ CANLI YAYIN | Fener-Galatasaray maç özeti! Derbi maçında kim önde, kaç kaç? DERBİ CANLI ANLATIM! GS-FB maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi CANLI yayın… Yabani 38. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 16. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });