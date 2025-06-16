Adana'da Pikap Kazasında Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Adana'da Pikap Kazasında Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti
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Adana'da bir pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu baba Metin Yıldırım ve iki kızı hayatını kaybetti. Kazadan sonra cenazeleri Mersin'deki mezarlıkta yan yana defnedildi. Metin Yıldırım'ın, Babalar Günü'nde vefat eden babasının kabrini ziyaret ettiği belirtildi.

Adana'da pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve iki kızının naaşı Mersin'de yan yana toprağa verildi. Hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, 2 ay önce vefat eden babasının kabrini, Babalar Günü'nde kızlarıyla ziyaret edip aldığı gömleği mezarına bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesine bağlı ova mahallelerden Mürseloğlu sınırlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen 42 yaşındaki baba Metin ve kızları 8 yaşındaki Aylin ile 6 yaşındaki Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazayı fark eden çevredekiler yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedeni vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kabrine gömlek bıraktığı babasının yanına defnedildiler

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında cenazeler yakınları tarafından alındı. Cenazeler, cenaze aracıyla defin edileceği Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kefeli'ye getirildi. Kefeli Mezarlığı'nda önce babanın ardından da 2 kardeşin cenazeleri yan yana konularak namazları kılındı. Sonrasında baba ve kızların naaşı yan yana defin edildi. Kızlarıyla birlikte ölen Metin'in babası Süleyman Yıldırım'ın da 2 ay önce vefat ettiği, mezarının da aynı yerde olduğu öğrenildi. Babalar Günü nedeniyle Metin Yıldırım'ın çocuklarıyla, babasının kabrini ziyarete gelerek, mezarına aldığı gömleği bırakıp dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Mahalle sakinlerinden Kübra Dokuz, Metin Yıldırım'ın çocuklarıyla babasının mezarını ziyaret ettiğini ve hediye gömlek getirdiğini sonra da kazanın yaşandığını söyledi.

Çocuklarıyla vefat eden Metin'in Babalar Günü için geldiği mezarlıkta babasının kabrini ziyaret ettiğini belirten yöre sakinlerinden Alaattin Aydoğan, ziyaretten sonra dönerken Mürseloğlu köyünün orada araçlarının kanala uçtuğunu anlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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