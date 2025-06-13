Adana'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama

Adana'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama
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Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda, 20 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, sahte altınlar ve silahlar ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda organize suç örgütü çökertilirken gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs - 12 Haziran 2025 tarihleri arasında ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Ceyhan genelinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman, barkod, 4 kaşe, 70 cinsel içerikli ürün, 140 dolu makaron ele geçirildi. Ayrıca 26 sahte tam altın, 1 sahte yarım altın, 54 sahte çeyrek altın, 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve 83 mermi bulundu. Gözaltın alınan şüpheliler sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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