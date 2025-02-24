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Gece dönercisini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

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Adana'da gece dönercisi işleten şahsı öldüren şüphelinin 17 yaşında genç olduğu, cinayetin ise 'ne bakıyorsun' tartışmasından çıktığı belirlendi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da gece dönercisi Fevzi Güçlü, 17 yaşındaki A.E.E. tarafından yan bakma kavgasında öldürüldü.

Olay, 17 Şubat günü saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E.E. (17) gece dönercisinin önünde beklediği sırada bir çalışanın "Ne bakıyorsun" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.E.E. belinden tabancasını çıkartıp, hedef gözetmeksizin iş yerine ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda işletme sahibi Fevzi Güçlü karnından vurularak yere yığıldı. Bu sırada A.E.E. kaçarak izini kaybettirdi.

Gece dönercisini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Fevzi Güçlü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.E.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli A.E.E.'nin kaçtığı adresi belirledi. A.E.E. saklandığı evde yakalandı.

Gece dönercisini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

"NE BAKIYORSUN" DEDİĞİ İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

Emniyette sorguya alınan A.E.E, "Dükkanın önünde bekliyordum. O sırada çalışanlardan biri 'ne bakıyorsun' diyerek tepki gösterdi. Üzerime gelince tabancayla ateş açtım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gece dönercisini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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