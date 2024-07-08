Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas'ın babasının tek isteği var

Adana'da 5 yaşındaki Abbas Casim, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak kurtarılan çocuk ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun tedavisi devam ederken acılı baba yetkililere seslendi.

ARKADAŞLARIYLA OYUN OYNAMAK İÇİN ÇIKMIŞTI

Olay 5 Temmuz saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftlik evinde yaşayan Suriye uyruklu 6 çocuklu Casim ailesinden 5 yaşındaki Abbas Casim, arkadaşlarıyla oyun oynamak için evin etrafında bulunan portakal bahçesinde gezintiye çıktı.

EVE DÖNMEYİNCE EŞİNE HABER VERDİ

Geniş arazide dolaştığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Casim, vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanarak yere yığıldı. Casim'in eve gecikmesi üzerine meraklanan annesi durumu inşaat işçisi baba Hasan Casim'e bildirdi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çocuğunu aramak için eve gelen ve bahçeyi dolaşmaya çıkan baba Hasan Casim, 5 yaşındaki çocuğu kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Özel bir araçla 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan çocuğun 3 günlük tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

"KÖPEKLERİ BURADA BIRAKMAMALARINI İSTİYORUM"

Çocuğunu yaralı halde bulan baba Hasan Casim, "Eve geldiğimde eşim çocuğun eve dönmediğini söyledi. Sonrasında onu bulmak için bahçeye çıktım. İlk gördüğümde durumu çok kötüydü. Çok fazla köpek var, 10-15 tane var. Yetkililerden köpekleri burada bırakmamalarını istiyorum" dedi.

KIYAFETLERİ HALA SALDIRIYA UĞRADIĞI YERDE

Öte yandan, saldırıya uğrayan 5 yaşındaki Abbas Casim'in kıyafetlerinin, hala saldırıya uğradığı noktada bulunması ise dikkat çekti.