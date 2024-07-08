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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas'ın babasının tek isteği var

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Adana'da narenciye bahçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 5 yaşındaki Abbas Casim'in babası Hasan Casim, geniş arazide çok sayıda köpek bulunduğunu ifade ederek hayvanların toplatılmasını istedi.

Adana'da 5 yaşındaki Abbas Casim, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak kurtarılan çocuk ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun tedavisi devam ederken acılı baba yetkililere seslendi.

ARKADAŞLARIYLA OYUN OYNAMAK İÇİN ÇIKMIŞTI

Olay 5 Temmuz saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftlik evinde yaşayan Suriye uyruklu 6 çocuklu Casim ailesinden 5 yaşındaki Abbas Casim, arkadaşlarıyla oyun oynamak için evin etrafında bulunan portakal bahçesinde gezintiye çıktı.

6 sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralanan Abbas'ın babasından 'Hayvanları toplatın' çağrısı

EVE DÖNMEYİNCE EŞİNE HABER VERDİ

Geniş arazide dolaştığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Casim, vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanarak yere yığıldı. Casim'in eve gecikmesi üzerine meraklanan annesi durumu inşaat işçisi baba Hasan Casim'e bildirdi.

6 sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralanan Abbas'ın babasından 'Hayvanları toplatın' çağrısı

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çocuğunu aramak için eve gelen ve bahçeyi dolaşmaya çıkan baba Hasan Casim, 5 yaşındaki çocuğu kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Özel bir araçla 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan çocuğun 3 günlük tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

6 sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralanan Abbas'ın babasından 'Hayvanları toplatın' çağrısı

"KÖPEKLERİ BURADA BIRAKMAMALARINI İSTİYORUM"

Çocuğunu yaralı halde bulan baba Hasan Casim, "Eve geldiğimde eşim çocuğun eve dönmediğini söyledi. Sonrasında onu bulmak için bahçeye çıktım. İlk gördüğümde durumu çok kötüydü. Çok fazla köpek var, 10-15 tane var. Yetkililerden köpekleri burada bırakmamalarını istiyorum" dedi.

6 sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralanan Abbas'ın babasından 'Hayvanları toplatın' çağrısı

KIYAFETLERİ HALA SALDIRIYA UĞRADIĞI YERDE

Öte yandan, saldırıya uğrayan 5 yaşındaki Abbas Casim'in kıyafetlerinin, hala saldırıya uğradığı noktada bulunması ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Baba 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

betül şahin:

5 yaşındaki çocuğunun tek başına sokaklarda ne işi vardı? Sadece doğurup sokağa salmayı biliyorsunuz

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ali şahin:

Köpekleri değil de çocuklarımı kapatalım. Bu nasıl bir kafa yapısı.

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VEFA:

Tamamen haklısınız Betül hanım. Her gün insanlar tarafından hem cinsleri katlediliyor, kimsede gık yok. Bu hayvanlarla ilgilenen yok. Aç susuz bırakan çok. Doğurup doğırup çocuğunu sokağa salan çok. Şimdi bu hayvancıklar mı suçlu! Kabahat, ülkede onca toplanan vergiye rağmen, bunlar barınaklara alınıp, kısırlaştırılıp, rehabilite etmeyen, şimdiye kadar çözüm getirmeyen bizi yönetenlerindir.

yanıt5
yanıt7
tarık:

İnsana saygınız olsun. Babanın yasına üzüntüsüne saygınız olsun. Böyle bir anlayış yok yaa.

yanıt4
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ali şahin:

Bu köpekleri çine ve mültecileri de ülkelerine gönderelim. Sorun çözülür.

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GÜVEN01:

bir an önce toplatılması lazım. çocuk değil büyük insan çıkamıyor.

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