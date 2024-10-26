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Adana'da Mezarlıkta Üç Kadın Cinayeti: Şüpheli Kirpi Yuvasında Yakalandı

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Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını öldüren şüpheli Şemsettin Erkuvan, özel harekat operasyonuyla kirpi yuvasında saklandığı yerde yakalandı. Mahkemece tutuklanan Erkuvan, cinayeti çok öfkelendiği için işlediğini ileri sürdü.

Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını öldüren şüpheli, 'kirpi' yuvasına ait oyukta saklanırken özel harekat operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Ekim günü Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre anne Şenay (45), kızları Gaye (25) ve Güldane Gerçek (21) ile birlikte bir süre önce intihar eden Güldane Gerçek'in dini nikahlı eşi Muzaffer Erkuvan'ın Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete geldi. Anne ve iki kızını takip eden Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, mezarlıkta anne ve kızlarını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis her yerde şüpheliyi ararken, şüphelinin, anne ve iki kızını oğlunu intihara sürüklediklerini öne sürerek öldürdüğü iddia edildi.

Muzaffer Erkuvan, Ağustos ayında kayınvalidesi Şenay Gerçek'in Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde evinin yakınında bir ağaçta kendisini asarak yaşamına son vermişti.

Kirpi yuvasında yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şemsettin Erkuvan'ın yakalanması için özel ekip kurdu. Kurulan özel ekipte yer alan cinayet dedektifleri, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarın ardından şüphelinin Göztepe Mahallesi'ndeki sarp arazide saklandığını belirledi. Cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölgede Şemsettin Erkuvan arandı. Yapılan çalışmada Erkuvan'ı kirpi yuvası olan bir oyuk içerisinde yakalandı.

"Vurduğum 3 kadın oğlumun ölümünden sorumludur"

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Şemsettin Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip saklandım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkuvan gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. Mahkemeye çıkarılan Erkuvan, tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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