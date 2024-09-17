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Gözü döndü mezarlıkta ateş açtı: 1 ölü 3 yaralı

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Adana'da mezarlığa ücretsiz sefer yapan minibüs şoförleri arasında kavga çıktı. Kavga yerine pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş açan bir kişi, şoförleri ayırmak isteyen Metin Zorluer'in ölümüne neden oldu. Kavga sırasında 3 kişi hafif yaralanırken 6 kişi de tutuklandı.

Adana'da mezarlığa ücretsiz sefer sıra tartışmasında kavgayı ayırmak isteyen bir kişi öldürülürken 3 kişi de yaralanırken polisin gözaltına aldığı 6 kişi tutuklandı. Silahlı kullanan şüphelinin," Sevip saydığım biriydi, hangi ara oldu anlamadım" şeklinde ifade verdiği öne sürüldü. Olay, 14 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesindeki Akkapı minibüs durağında meydana geldi. İddiaya göre durakta çalışan şoförler Selçuk Keklik ve Onur Nefis arasında mezarlığa ücretsiz sefer sırası tartışması yaşandı.

Gözü döndü mezarlıkta ateş açtı: 1 ölü 3 yaralı

AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kavgayı gören 68 yaşındaki Metin Zorluer, ayırmak için araya girdi. Bu sırada Hakan Keklik, kavga yerine pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Metin Zorluer karın ve göğüs bölgesinden yaralanarak kanlar içinde yığıldı. Bu sırada duraktaki diğer şoförlerden Emre S., Volkan V. ile Fethi S.'de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Metin Zorluer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gözü döndü mezarlıkta ateş açtı: 1 ölü 3 yaralı

VURDUKTAN SONRA "SEVİP SAYDIĞIM BİRİYDİ" DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan ve silahlı kullanan Hakan Keklik'i yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri bölgedeki güvenlik kameraların inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri belirledi. Kaçan şüpheliler Hakan Keklik, Cüneyt Keklik, Selçuk Keklik, Efekan Keklik, Recep Nefis ve Onur Nefiz'ı saklandıkları yerde cinayet polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu Metin Zorluer'i öldüren Hakan Keklik'in ifadesinde "Böyle olmasını istemezdim. Sevip saydığım biriydi, hangi ara oldu anlamadım. Kendisine ve diğer yaralılar karşı kastım yoktu" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözü döndü mezarlıkta ateş açtı: 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Kavga adana Suç

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Yorumlar (1)

murat dural:

ülkemin durumu 22 yılda insan babasını tanımaz oldu toplumsal bir patlama.

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