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Adana'da lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilde tabancayla poz vererek çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması ve tepki çekmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve Aleyna Kanko'yu gözaltına aldı. Kanko, ifadesinde görüntülerin eski olduğunu ve tabancanın arkadaşına ait olduğunu iddia etti.

Adana'da lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti. Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek, "Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum" savunması yaptı. Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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